Weil der Kabuki-Pinsel eine große Menge Puder aufnehmen kann, musst du darauf achten, dass dein Gesicht nicht wie eine im traditionellen Gebrauch erwünschte Maske aussieht. Tauche den Schminkpinsel nicht in die gesamte Puderdose, sondern gebe etwas Puder auf den Deckel oder auf eine flache Platte. Jetzt kannst du den Pinsel drehen, damit er den feinen Puder aufnehmen kann. Wendest du deinen Kabuki-Pinsel für ein Puderprodukt an, beginne damit, ihn in kreisenden Bewegungen in das Produkt einzuschwenken. Klopfe den Überschuss ab und verteile ihn auf der Haut. Wenn du ihn für ein flüssiges oder cremiges Produkt nutzen willst, tauche ihn in die Formel und trage ihn dann auf. Klopfe dann ebenfalls überschüssige Foundation sanft ab und massiere sie in kreisenden Bewegungen auf die gewünschten Stellen ein.