Kader Loth: Große Pläne! Kann sie Naddel retten?

Dabei habe sie vor allem eine bestimmte Person im Auge: "Ich würde gern Naddel einstellen und ihr helfen. Denn wir brauchen alle eine Perspektive im Leben. Vor allem in der Reality-Branche ist es wichtig, sich ein zweites Standbein aufzubauen. Von so ein paar TV-Jobs kann man nicht leben."

Wie sie ausgerechnet auf Naddel kommt? "Ich habe sie auf Veranstaltungen kennengelernt. Sie liegt mir am Herzen. Ich würde ihr einen Job anbieten, ich würde ihre Seminare bezahlen und auch eine Wohnung für sie finden. Ich möchte helfen." Und damit auch ein Beispiel geben, denn, so Kader, "vor allem in meiner Branche hilft man sich viel zu wenig. Warum sind die Menschen so? Die Reality-Branche ist manchmal echt zum Kotzen." Umso mehr will sie nun ein Vorbild sein und appelliert: "Helft euch gegenseitig. Und Naddel, bitte melde dich!"