Kader Loth & Winfried Glatzeder: Sex-Offensive im Dschungelcamp!

"Kann man mit 80 noch Sex haben?", will sie von ihren Mitstreitern wissen. "Manchmal kriegt man sogar noch eine Erektion", antwortet Glatzeder prompt. Kader bohrt weiter nach: "Nein, ich meine vom Körper her. Ist man noch dazu in der Lage, sexuelle Gefühle zu empfinden? Manche Männer kriegen ja auch noch mit 60, 70, 0der 80 Kinder."

Winfried ist sich sicher, dass es noch geht. Man müsse sich nur "eine junge Frau und keine alte schlottrige mit Herpes und so“ aussuchen. Aha! Fühlen sich die jungen Damen denn überhaupt zu ihm hingezogen? "Das ist Geld, was mich erotisch macht", meint er. Doch das will Kader so nicht akzeptieren. "Mit welchem Geld? Du hast doch nichts", poltert sie. Na, dann ist ja alles geklärt ...