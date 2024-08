Kai Pflaume: Ehrliche Beichte! DAS vermiest ihm so richtig die Laune

Noch heute erinnert er sich gut an seine Ankunft am Frankfurter Hauptbahnhof. "Ich habe mir mit dem Begrüßungsgeld von 180 D-Mark Frankfurter Würstchen gekauft. Die waren echt teuer, aber ich habe mich, als ich den Preis gehört habe, nicht getraut zu sagen, dass ich sie doch nicht haben möchte", so der Moderator. Kai Pflaume blieb in Frankfurt, absolvierte eine Ausbildung als Wertpapierhändler – und wurde 1991 Kandidat in der beliebten TV-Show "Herzblatt". Die große Liebe fand er dort nicht, aber er entdeckte, dass ihm das Fernsehgeschäft Spaß machte. "Also bin ich selber los, um zu schauen, ob ich da nicht meinen Platz finde. Ich habe verschiedene Castings gemacht – und bin dann am Ende mit ´Nur die Liebe zählt´ im Fernsehen gelandet", erzählt Kai. So, wie er das sagt, klingt es wie die einfachste Sache der Welt! Dabei verdankt der 57-Jährige seinen Erfolg vor allem seiner Beharrlichkeit und seiner Zielstrebigkeit.

"Ich habe aber auch das Glück gehabt, zum richtigen Moment am richtigen Ort zu sein und die richtigen Leute zu treffen", sagt Kai Pflaume. Und offenbart damit eine weitere seiner Tugenden: Bescheidenheit! Niemals würde es ihm in den Sinn kommen, mit einer dicken Rolex am Handgelenk über den roten Teppich zu laufen, mit seinem Gehalt zu prahlen oder sich eine junge Geliebte zuzulegen. Stattdessen ist er mit seiner Frau Ilke (54) seit 1996 glücklich und versucht, auch seinen Söhnen Marvin (26) und Leon (23) einen festen Wertekanon zu vermitteln. "Ich möchte ihnen mitgeben, dass es durchaus gut ist, Respekt vor anderen Menschen zu haben und dass es auch gut ist, Anstand und Manieren zu haben", so der Moderator.

So richtig aus der Haut fahren kann er eigentlich nur, wenn er seine hoch gesteckten Ziele beim Sport nicht erreicht – oder wenn er einen leeren Magen hat. "Hunger ist das einzige, das mir die Laune vermiesen kann", sagt er schmunzelnd. "Vor allem, wenn ich keine Aussicht auf Essen habe. Dann kann es schwierig werden mit mir. Aber ansonsten bin ich eigentlich immer gut gelaunt und versuche, auch die Menschen um mich herum damit anzustecken." Und das gelingt ihm nicht nur privat, sondern auch vor der Kamera – seit über 30 Jahren.