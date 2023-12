Kai Pflaume: Sorge um den Moderator! Wann zieht er die Notbremse?

Die Vermutung liegt nahe. Denn es scheint kaum eine Sportart zu geben, die der TV-Star nicht intensiv betreibt. Wie ein Besessener stemmt er Gewichte im Fitnessstudio, legt lange Etappen auf dem Rennrad zurück, hat bereits zweimal die Zugspitze in einem kräftezehrenden Aufstieg erklommen. Und kürzlich absolvierte er in New York seinen ersten Marathon! Monatelang bereitete er sich mithilfe eines professionellen Trainers auf den extrem anspruchsvollen Lauf über 41,2 Kilometer vor. "Eine unglaublich harte Erfahrung", wie er rückblickend selbst zugibt.

Die Fotos von seinen sportlichen Aktivitäten, die Kai Pflaume regelmäßig in den sozialen Medien teilt und auf denen er erschöpft und ausgezehrt aussieht, versetzen seine Fans in Alarmstimmung. "Ob das noch gesund ist …" oder: "Iss doch mal was", lauten beispielsweise Kommentare unter seinen Posts. Der TV-Star wiegelt ab: "Ich habe einen sehr aktiven Stoffwechsel, muss viel essen, um nicht abzunehmen. Zwischendurch gibt’s auch Pizza und Burger."

Das dürfte die um seine Gesundheit besorgten Menschen nicht wirklich beruhigen. Denn was die Dauerbelastung mit seinem Körper – insbesondere den Gelenken – macht, wird sich erst in einigen Jahren zeigen.