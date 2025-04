Kai Pflaume: Wieder eine Trennung - Seine Familie zerbricht

In einem traurigen Abschiedsvideo der drei erklärt Elton seine Beweggründe. "Wir sind zu einem wunderbaren Team zusammengewachsen. Aber ich möchte in Zukunft etwas kürzertreten und einfach mehr Zeit für meine Familie und Freunde und vor allem für mich haben", sagt der Ratefuchs aus Neumünster. Moderator Kai Pflaume kann ihn verstehen, ist aber geschockt. "Das ist eine Entscheidung, die sehr traurig für uns ist. Aber wir können stolz sein, was wir in den vergangenen zehn Jahren erreicht haben. Unglaublich, wie viel Spaß wir hatten", versucht er, seine Enttäuschung zu verstecken.