Kai Schumann: "Als ich meinen Vater fand, war er schon gestorben"

Als Kind war es für Kai Schumann (47) normal, ohne Vater aufzuwachsen. Er kannte es nicht anders. Doch eines Tages, wie ein mutiger Abenteurer, der sich auf die Reise zu unbekannten Ufern begibt, entschied der Schauspieler, den Weg zu seinen Wurzeln zu suchen und herauszufinden, wer sein Papa war. Aber das Schicksal hielt eine bittere Überraschung bereit: "Als ich meinen Vater fand, war er schon gestorben", erzählt er im Gespräch mit "Freizeitwoche".

Schumanns Vater war als syrischer Student in die DDR gekommen und hatte sich in Kais Mutter verliebt. Doch noch bevor der spätere Fernsehstar das Licht der Welt erblickte, kehrte er in seine Heimat zurück.