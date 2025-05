"Kampf der Realitystars": Ekel-Skandal! Dennis Lodi zieht blank

In Folge 2 wird es dann endgültig zu viel: Dennis lässt in der Sala ungefiltert alles raus – und das wortwörtlich. Pupsen und Rülpsen scheinen für den 29-Jährigen Alltag zu sein, Rücksicht auf andere? Fehlanzeige!

Vor allem eine Kandidatin hält das nicht länger aus: Giuliana Farfalla (29), bekannt aus GNTM, verliert komplett die Nerven: "Du gehst mir so auf den Sack. Du sollst nicht in meine Richtung pupsen. Das ist wirklich nicht respektvoll. Geh woanders hin. Mach das nicht bei mir. Ich will das nicht haben!"

Doch Dennis bleibt eiskalt: "Ich scheiß’ drauf. Das interessiert mich nicht. [...] Also, ich habe heute Eier gegessen, Melone gegessen, bisschen was Scharfes gegessen. Und dann bin ich halt ein bisschen lockerer. Entschuldigung, was soll ich machen?"

Giuliana kontert knallhart: "Das kannst du zu Hause bei deiner Drecksbude machen. Aber wenn ich in dem verfluchten Raum bin, machst du das nicht."