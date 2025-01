Prinz Harry & Herzogin Meghan: Die Scheidungswetten laufen! Wer macht das Rennen?

Die Gerüchte sorgen offenbar auch im Palast für Wirbel. Das zumindest verrät ein Palast-Insider gegenüber "Bild":"Das ist eine neue und sehr interessante Entwicklung. Schon seit einigen Monaten kursieren im Palast Gerüchte, dass es in der Ehe kriselt. Viele im Palast glauben, dass sich Harry und Meghan scheiden lassen werden." Die Prognose: Zwei Jahre!

Einige Angestellte sollen sich sogar so sicher sein, dass sie in Wettbüros um Geld wetten! Bei einem Einsatz von 20 Euro, soll ein Gewinn von 500 drin sein.

König Charles (76) und Prinz William (42) sollen an den Wetten nicht beteiligt sein, aber sie verfolgen die Schlagzeilen mit großem Interesse! William lasse sich "jeden Morgen briefen, was in den britischen und amerikanischen Medien über das Haus Windsor und auch über Harry und Meghan berichtet wird." Damit kann er sich sicherlich gut die Zeit vertreiben, denn für Schlagzeilen sind Harry und Meghan immer gut ...

Prinz Harry & Herzogin Meghan: Nach all dem Drama! Ihre Ehe hängt am seidenen Faden! Im VIDEO gibt es die ganze Geschichte: