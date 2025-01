Kandidat packt aus: Schockierende Enthüllung über "Love is Blind: Germany"

Seit dem 3. Januar ist die erste Staffel von "Love is Blind: Germany" teilweise auf Netflix verfügbar und sorgt in Deutschland für reichlich Diskussionen. Während viele Fans das erfolgreiche Format begeistert feiern, gibt es auch kritische Stimmen. Besonders die Gespräche zwischen den Teilnehmern stoßen vielen Zuschauern sauer auf – sie empfinden sie als oberflächlich und gekünstelt. Doch nun hat ein ausgeschiedener Kandidat, Hüseyn, ein Detail aus seiner Teilnahme preisgegeben, das die Kritik an der Show noch verstärken könnte.