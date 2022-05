Kang Soo-yeon: Schauspielerin stirbt an Hirnblutung!

Die Schauspielerin hatte eine große Karriere hinter sich und wirkte in zahlreichen Produktionen mit - dazu zählten beispielsweise "Come, Come, Come Upward", "Blue in You" und "Girl’s Night Out". Nicht nur in Filmen, sondern Kang soo-yeon war ein echter TV-Star. So stand sie für das Drama "Ladies of the Palace" vor der Kamera. Bis kurz vor ihrem Tod war sie als Schauspielerin aktiv - zuletzt spielte sie in der Netflix-Produktion "Jung_E" mit.

