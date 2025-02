Kanye West & Bianca Censori: Scheidung nach Nackt-Auftritt

Was als harmloser Auftritt auf dem roten Teppich der Grammys 2025 begann, endete in einem wahren Aufschrei. Gemeinsam schritten Bianca Censori mit einem bodenlangen Fellmantel und Kanye West in All-Black und mit Sonnenbrille im Gesicht über den Red Carpet. Vor den Fotografen angekommen, dann jedoch die überraschende Wendung: Kanye flüstert seiner Ehefrau zu: "Mach eine Szene, ich sage dir, das wird groß! Lass den Mantel fallen und dreh dich um. Ich bin bei dir" – und die macht wie ihr befohlen. In einem durchsichtigen Hauch von Nichts steht die Architektin jetzt entblößt vor den Fotografen. Wirklich glücklich mit der Situation wirkt Bianca jedoch nicht. Ihr Blick starr, ihre Körpersprache angespannt. Harmonisch wirkt dieses Paar auf dem roten Teppich nicht.

Doch scheinbar nicht nur dort – wie die "Daily Mail" jetzt von einem engen Bekannten des Rappers erfahren haben will, soll nach diesem skandalträchtigen Auftritt auch privat von Harmonie keine Rede mehr zu sein. Kanye West und Bianca Censori haben sich längst getrennt und stünden kurz vor der Scheidung. Nicht nur werde bereits in den nächsten Tagen mit einem Antrag auf Scheidung gerechnet, auch die Summe für die dann bereits dritte Ex-Frau des Rappers soll bereits mündlich vereinbart worden sein: Bianca werde eine Zahlung von 5 Millionen Dollar erhalten.