Karel Gott: Unehelicher Sohn aufgetaucht!

Ein echtes Geheimnis war die Affäre des Sängers und seiner 27 Jahre jüngeren Geliebten allerdings nie. Schon 1983 hatten sich die beiden kennengelernt. Karel Gott war damals 44, Alice erst 17 Jahre alt. Immer wieder sah man die beiden zusammen in der Öffentlichkeit, wie 2011 bei einem Konzert des tschechischen Sängers Vojtech Dyk in Prag. Dominika erinnert sich noch gut daran: "Nach dem Konzert zeigte mein Arbeitskollege auf Alice, die ihren damals zweijährigen Sohn in den Armen hielt, und sagte: 'Das ist Karels Geliebte', und der Junge sei wohl von ihm. In den nachfolgenden Jahren habe ich durch Karels Erzählungen verstanden, dass es die Wahrheit ist."