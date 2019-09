Karina Mroß: Wer ist die Freundin von Thomas Gottschalk?

Im März 2019 wurde die Trennung von Thomas Gottschalk und seiner Frau Thea bekannt. Nach 42 Jahren Ehe – mal holprig, aber meist glücklich – gehen die beiden Eheleute zukünftig getrennte Wege. Dabei galten die beiden Eltern zweier Söhne Jahrzehnte lang als das Vorzeige-Paar der deutschen Fernsehlandschaft. Fast zeitgleich strahlte der ehemalige „Wetten, dass…?“-Moderator bei der Eröffnung des 4-Sterne-Hotels Kronsar im Europa-Park Rust an der Seite einer unbekannten Frau. Mit seiner Freundin Karina Mroß wagt mit 69 Jahren noch einmal den Neuanfang. Wer ist die Blondine, die dem -Entertainer seinen zweiten Frühling beschert?

Karina Mroß: Thomas Gottschalks Freundin arbeitet beim SWR

Da Karina Mroß bereits seit über 20 Jahren als Controllerin beim Südwestrundfunk (SWR) arbeitet, kennt auch sie die Fernsehbranche in und auswendig. Wie „Bild“ berichtet, verwaltet die 57-Jährige bei dem öffentlich-rechtlichen Sender das Budget für größere TV-Shows. Finanziell verliert die neue Frau an der Seite des „Wetten, dass…?“-Moderators sicherlich nicht so schnell den Überblick. Im September 2019 verrät der TV-Entertainer Thomas Gottschalk dem NDR-Magazin „DAS!“: „Meine junge Frau arbeitet ja im ähnlichen Geschäft hier. Und das ist okay. Also die marschiert jeden Morgen hin und glaubt an die , das gibt’s ja auch nicht mehr so oft.“

Aktuell lebt die Blondine in der Kurstadt Baden-Baden und hat bereits eine erwachsene Tochter namens Melinda. Nur fünf Monate nach der Bekanntgabe ihrer Beziehung zieht auch Thomas Gottschalk im August 2019 zu seiner neuen Freundin in den Schwarzwald. Das gemeinsame Haus in Ammersee soll Gottschalk der „Bild“ zufolge seiner Ehefrau Thea übertragen haben.

Karina Mroß: Ihre Biografie offenbart schlüpfrige Details

Doch Karina Mroß verdient ihre Brötchen nicht nur als Controllerin beim öffentlich-rechtlichen Sender SWR, sondern hat in ihrer Vergangenheit auch andere vielversprechende Projekte angepackt. Wie auch ihr neuer Lebensgefährte Thomas Gottschalk machte Karina Mroß 2010 bereits als Autorin auf sich aufmerksam. Still und heimlich veröffentlichte die Blondine ihr autobiografisches Buch unter dem Pseudonym Liliana Sorm. In „Zwischen Lipgloss und Hämorrhoidencreme: Jeder Mann hat seinen Preis!“ packt die Freundin von Thomas Gottschalk einige erotische Geschichten aus ihrer Vergangenheit aus. Und dabei wird es ganz schön schlüpfrig: „Während Männer ohne Sex nicht leben können, setzen Frauen Sex eher zu Absicherung wichtiger und langfristiger Lebensinteressen ein“. Dem wird der schwer verliebte Thomas Gottschalk sicherlich nicht zustimmen.

Thomas Gottschalk & Karina Mroß: So haben sie sich kennen und lieben gelernt

Kennengelernt haben die beiden Turteltauben sich auf dem Geburtstag des befreundeten Produzentens Werner Kimmig. In seiner 2019 erschienen Autobiografie „Herbstbunt“ verrät Thomas Gottschalk mit welchem Trick er Karina vor über einem Jahr im August 2018 näherkam: „Ich sollte beim Dinner neben einer Kollegin sitzen, die ebenfalls im Fernsehen moderiert, kannte also bereits alle Geschichten, mit denen wir uns zwischen Vorspeise und Dessert gegenseitig gelangweilt hätten“. So vertauschte der TV-Entertainer die Tischkärtchen und saß plötzlich neben der bildhübschen Blondine Karina Mroß. Heute zahlt sich die Dreistigkeit des frisch-getrennten Ehemannes aus. Innerhalb kurzer Zeit verliebt sich Thomas Gottschalk in seine zwölf Jahre jüngere Tischnachbarin, mittlerweile leben die beiden gemeinsam in Baden-Baden.

Rückblickend verrät der TV-Entertainer im September in der NDR-Sendung „DAS!“ schwärmerisch: „Und plötzlich hast du diese Schmetterlinge! Also gut, nun sind es Flugzeuge im Bauch. Aber nichtsdestotrotz, da passiert etwas und das belebt dich unendlich und das beglückt dich.“ Mit der neuen Frau an seiner Seite erlebt Thomas Gottschalk wahrhaft den zweiten Frühling. Bleibt zu hoffen, dass es diesmal für immer hält.

