Karin Lesch: Die Aschenbrödel-Königin ist tot

Große Trauer um Karin Lesch! Die Schauspielerin, die aus demMärchenfilm "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" aus dem Jahr 1973 bekannt war, ist mit 89 Jahren verstorben. Dies bestätigte ihre Tochter Mathilde Wallocha nun gegenüber "Bild".

Karin Lesch ist bereits am 12. März gestorben. Sie ist in dem Seniorenheim in Wernsdorf, in Brandenburg, in dem sie zuletzt lebte, friedlich eingeschlafen, berichtet ihre Tochter.