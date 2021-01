Karl-Heinz Vosgerau: Deutscher Serien-Star verstorben!

In den Jahren seiner Karriere konnte sich der Verstorbene zu einer festen Größe in der deutschen TV-Landschaft etablieren. So war Karl-Heinz Vosgerau durch Auftritte in Serien wie "Der Alte", "Derrick" und "Der Fahnder" bekannt. Ebenfalls hatte er sich durch die Rolle des Patriarchen Martin Graf von Guldenburg in "Das Erbe der Guldenburgs" einen Namen gemacht. In der "Schwarzwaldklinik" spielte der 93-Jährige den Professor Breeken. Nun wendet sich seine Ehefrau mit der traurigen Todesmeldung an die Öffentlichkeit.