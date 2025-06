Karl Lagerfeld: Niemand darf wissen wo sein Grab ist

Seit Lagerfelds Tod am 19. Februar 2019 ranken sich unzählige Vorstellungen um diesen verborgenen Ort. Wurde er auf einem prunkvollen Friedhof in Paris beigesetzt? Oder hat er den Süden Frankreichs gewählt, wo er so gern weilte? Es kann aber auch sein, dass die Antwort viel simpler ist: Ruht Karl der Große, wie er ehrfürchtig genannt wurde, vielleicht im wundervollen Garten seines Landhauses?