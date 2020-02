Kate Hall: Ihr veganer Linsen-Salat ist eine echte Vitamin-Bombe!

Reddit this

Während draußen der Regen tobt und ein kühler Wind durch die Äste weht, gönnen wir uns einen warmen Linsen-Salat auf der Couch! Der hält dank des hohen Anteils an pflanzlichen Proteinen nicht nur lange satt, sondern sorgt auch für ein wohlig warmes Gefühl im Bauch. Pluspunkt: Belugalinsen stecken voller Vitamine. In ihnen ist nicht nur Vitamin C enthalten, sondern auch B-Vitamine, die sich positiv auf das Nervensystem auswirken können!

Kate Halls warmer Linsen-Salat

Zutaten für vier Personen

1 Packung Belugalinsen · 1 weiße Zwiebel · 3 Knoblauchzehen · 200 Gramm Cherrytomaten · 2 EL sonnengetrocknete Tomaten · 1 Dose gestückelte Tomaten · 1 Packung Baby-Spinat · Kokosöl · Basilikum zum Garnieren · Salz und Pfeffer

So wird es gemacht:

1. Die Belugalinsen unter fließendem Wasser waschen und anschließend in einem großen Topf mit reichlich Wasser zum Kochen bringen.

2. Die Zwiebel fein würfeln und in etwas Kokosöl anbraten. Die Knoblauchzehen pressen und mit in die Pfanne geben.

3. Die gewaschenen Cherrytomaten halbieren. Sonnengetrocknete Tomaten stückeln. Zusammen mit den gestückelten Tomaten aus der Dose in die Pfanne geben und bei niedriger Hitze köcheln lassen. Mit Salz, Pfeffer und Gewürzen abschmecken.

4. Den Baby-Spinat waschen und auf Tellern anrichten. Dann die gekochten Belugalinsen und die Tomatensauce darauf verteilen. Mit Basilikum garnieren. Lecker!

