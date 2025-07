Kate Merlan: Unangenehme Konsequenzen wegen "Villa der Versuchung"

Manche Fans sind von Kates Verhalten so schockiert, dass sie am liebsten nie wieder etwas von ihr hören oder sehen wollen. "Wie kann man sich so ins Negative entwickeln? Mochte dich eigentlich echt gerne. Aber jetzt muss ich dir entfolgen", schreibt ein aufgebrachter User und erntet dafür zahlreiche Likes. Es sieht ganz so aus, als hätte die 38-Jährige sich mit ihrer luxusliebenden Art wirklich keinen Gefallen getan, zumindest nicht in dieser Show. Hier kommt es auf den Teamgeist an, doch davon will Kate auch weiterhin nichts wissen ...