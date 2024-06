Kate Moss: Liebes-Krise! Hat sie bereits einen Neuen?

Klar ist nur, schon länger gibt es Gerüchte um eine Liebeskrise. Im März wurde auch Nikolai in London mit einer anderen Frau gesehen, er und die hübsche Brünette verschwanden gemeinsam per Taxi in der Nacht ... Es bröckelt also an allen Ecken! Wenn das so weitergeht, werden Kate und ihr "Toyboy" den zehnten Jahrestag ihrer Beziehung wohl nicht mehr feiern können ...