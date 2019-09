Katey Sagal als Margaret „Peggy“ Bundy

Als prollige Serienmutter Margaret „Peggy“ Bundy sorgte Katey Sagal mit ihrer rot toupierten Mähne in „ “ für zahlreiche Lacher. An der Seite des gescheiterten Football-Profis Al Bundy glänzt sie durch ihre nicht-vorhandenen Hausfrauenqualitäten. Während sich die Schauspielerin in der Serie als mütterlicher Albtraum für jeden Teenie präsentierte, ist die Serien-Darstellerin in Wirklichkeit eine liebende Patchwork-Mami. Zu Tochter Sarah Grace (1994) und Sohn Jackson James (1996) aus ihrer verflossenen Ehe gesellte sich 2007 die kleine Schwester Esme Louise, die durch eine Leihmutter ausgetragen wurde. Mit ihrem Ehemann Kurt Sutter lebt die begabte Sängern heute in Los Angeles und widmet ihre Energie noch immer der Schauspielerei. 2011 sahnte Katey Sagal für ihre überzeugende Darstellung der Bikerin Gemma in „Sons of Anarchy“ einen „Golden Globe“-Award ab.