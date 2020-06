Kathrin Menzinger: Fiese Attacke! Eskaliert der Streit mit Joachim Llambi?

"Let’s Dance"-Tänzerin Kathrin Menzinger ist definitiv nicht auf den Mund gefallen! Kurz nach ihrem Ausscheiden im Halbfinale mit Tijan Njie machte sie ihrem Ärger auf Luft...

Kathrin Menzinger schoss gegen Joachim Llambi

"Wir haben so unglaublich viel zusammen erlebt, so viele Erfolge gefeiert, so viele Hürden überwunden, so viele Opfer gebracht … und dabei immer nur den nächsten Tanz im Kopf gehabt. Wir sind immer auf volles Risiko gegangen - auch wenn das oft auf Kritik gestoßen ist. Zumindest bei einem Drittel der Jury", ätzte sie. Klar, dass der Seitenhieb an Nörgler gerichtet war...

Kathrins Freund Max Boas ging sogar noch einen Schritt weiter - und warf Sender RTL Schiebung vor. "Ich habe so oft angerufen und dann funktionierte es einfach nicht mehr", schimpfte er in seiner Instagram-Story. "Und da frage ich mich: Sind das technische Probleme? Oder haben sie die Nummer vielleicht blockiert."

Joachim Llambi: "Du musst nicht immer so viel Zirkus machen!"

Und Joachim Llambi? Der hüllte sich in Schweigen - bis zur "großen Profi-Challenge". Da konnte er sich dann einen Seitenhieb gegen Kathrin nicht verkneifen. Gemeinsam mit Tanzpartner Vadim Garbuzov performte sie einen feurigen Freestyle. Doch eine Figur gelang Kathrin nicht. Als sie sich im Anschluss bei allen dafür entschuldigte, schoss Herrn Llambi ein "Du musst nicht immer so viel Zirkus machen" raus. Ob zwischen den beiden wohl dicke Luft herrscht? Lässt sich nur hoffen, dass die Wogen bald wieder geglättet sind...

