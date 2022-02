Ihre Beziehung zu Schlagersänger Michael Wendler verwandelte Laura Müller über Nacht von der Schülerin in einen Star. Seither bestimmt das junge It-Girl an der Seite ihres 28 Jahre älteren Partners die Schlagzeilen.

An der Seite von Schlagerlegende Michael Wendler wurde Laura Müller über Nacht zum Star. Heute ist sie nicht nur die Ehefrau eines Promis, sondern auch It-Girl, Influencerin und Playmate in einer Person. Wir zeigen euch ihren kometenhaften Aufstieg von früher bis heute in Bildern.

Laura Müller: Kurzbiografie

Laura Sophia Müller wurde am 30.07.2000 im sachsen-anhaltinischen Tangermünde geboren. Als Laura zehn Jahre alt war, ließen sich ihre Eltern scheiden. Sie wohnte sechs Jahre bei beiden Elternteilen, bevor sie mit 16 Jahren zu ihrem Vater zog. Auf einem seiner Konzerte lernte die damals 18-jährige Schülerin im Oktober 2018 den Schlagersänger Michael Wendler kennen. Trotz 28 Jahre Altersunterschied wurden die beiden ein Paar und machten ihre Beziehung im Februar 2019 öffentlich. Für ihn brach die Sachsen-Anhaltinerin die Schule nur ein Jahr vor dem Abitur ab und zog nach Cape Coral in Florida. Seither bestimmen Laura Müller und der Wendler gemeinsam die Schlagzeilen der deutschen Boulevardpresse.

Lauras TV-Karriere: Vom "Sommerhaus" bis "Let's Dance"

Erste Auftritte an der Seite ihres neuen Lebenspartners Michael Wendler bei "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" ebneten Laura Müller ab März 2019 den Weg ins TV-Geschäft. Damals besuche die Schülerin den Schlagersänger während der Dreharbeiten in dessen Heimat Cape Coral in Florida. Im Sommer 2019 nahmen Laura Müller und Michael Wendler gemeinsam bei "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promi-Paare" teil, flogen jedoch vor dem Finale raus. Die Anfrage für "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" von RTL lehnte das neuentdeckte Reality-TV-Sternchen auf Anraten ihres Partners ab. Dafür nahm Laura Müller im Februar 2020 an der Seite von Profitänzer Christian Polanc bei "Let's Dance" teil und belegte den sechsten Platz.

Laura Müller nackt im Playboy

Doch nicht nur auf dem Fernsehbildschirm, sondern auch nackt im Playboy macht Laura Müller eine gute Figur. Im Januar 2020 ließ die Brünette die Hüllen für das renommierte Erotikmagazin fallen. Damit zog sie kurz vor dem Dschungelcamp an dem Wendlers Ex Claudia Norberg teilnahm, alle Augen auf sich. Im Februar 2020 schmückte Laura Müller nackt das Cover des Playboy.

Laura Müller und Michael Wendler: Hochzeit im Rampenlicht

Seit Juni 2020 sind Michael Wendler und Laura Müller verheiratet. Bei der standesamtlichen Zeremonie nahm sie den Mädchennamen seiner Ex-Frau Claudia Norberg an. Seither heißt Laura, wie auch der Wendler, mit bürgerlichem Namen "Norberg". Eigentlich hätte im August 2020 die medienwirksame TV-Traumhochzeit in Las Vegas folgen sollen, doch die Corona Pandemie machte dem Ehepaar einen Strich durch die Rechnung. Die Hochzeit wurde auf September 2021 verschoben. Da das Paar immer wieder das Rampenlicht sucht, wurden bereits mehrfach Dokus abgedreht. Auf "Laura & der Wendler - Total verliebt in Amerika" im Februar 2020 folgte im Juni "Laura und der Wendler - Jetzt wird geheiratet".