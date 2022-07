Kathrin Menzinger & Vadim Garbuzov: Wundervolle News von dem "Let's Dance"-Paar!

Am Wochenende ist das Tanzpaar bei der Weltmeisterschaft im Showdance Latein in Wien angetreten. Sie schafften es nicht nur auf den zweiten Platz, sondern begeisterten auch die Fans. Kathrin und Vadim haben in ihrer Kür "War and Hope" den Ukrainekrieg vertanzt. Ein absolutes Herzensthema. Denn Vadim ist gebürtiger Ukrainer. "Es hätte sich falsch angefühlt, irgendein anderes Thema auszusuchen", erklären die beiden auf Instagram.