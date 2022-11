Kathrin Menzinger: Unfall-Schock bei der "Let's Dance"-Tour!

In der Olympiahalle in München tanzte Kathrin in einem Engelskostüm auf die Bühne. Doch plötzlich fiel schwarzes Netz von der Decke und landete auf der Profitänzerin. Ihr Kollegen kamen sofort zur Hilfe geeilt. "Das war mit Sicherheit nicht Teil des Programms. Die Tänzer neben ihr haben aber blitzschnell reagiert und sie von dem Tuch befreit", berichtet ein Augenzeuge gegenüber der "BILD"-Zeitung. Wie das Blatt herausfand, sorgte die starke Lüftung in der Arena dafür, dass sich das Netz löste. Und wie geht es Kathrin? Glücklicherweise hat sich die Österreicherin nicht verletzt und tanzte gleich weiter. Kathrin ist eben ein echter Profi!

Welche Traumpaare haben bei "Let's Dance" schon zueinander gefunden? Das erfahrt ihr im Video: