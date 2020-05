Kathrin Menzinger: Unfall-Schock vor der "Profi-Challenge"!

Reddit this

Autsch! "Let's Dance"-Star Kathrin Menzinger hat sich kurz vor der großen "Profi-Challenge" an der Hand verletzt.

Letzten Freitag konnten sich Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinató den Sieg bei "Let's Dance" sichern. Jetzt sind die Profis dran! Am Freitag dürfen die Tänzer bei der großen "Profi-Challenge" (20:15 Uhr, ) zeigen, was sie drauf haben. Auch Kathrin Menzinger und Vadim Garbuzov wollen alle von den Hockern reißen. Doch beim Training kam es zu einem schmerzhaften Vorfall...

Kathrin Menzinger: Das ist der geheime Freund der „Let’s Dance“-Tänzerin

Kathrin Menzinger trägt einen Verband

In ihrer -Story zeigt sich Kathrin jetzt mit Verband an der Hand. "Es ist bei einer Hebefigur gegen Vadims Knie gekracht", erzählt sie. "Seitdem ist es dick und tut weh. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist aber nicht gebrochen, weil ich kann es noch bewegen."

Kathrin Menzinger hat sich verletzt Foto: Instagram/ kathrin_menzinger

Doch für die Show am Freitag beißt Kathrin die Zähne zusammen. "Wir hoffen, dass wir euch morgen begeistern und flashen können. Wir haben sehr hart trainiert", freut sie sich. Lässt sich nur hoffen, dass die Schmerzen nicht schlimmer werden - und die beiden am Freitag alles wie geplant aufführen können...

Gefährdet dieser Fremdflirt die Ehe von Moderatorin ? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: