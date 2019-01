Victoria Swarovski: Kurzbiografie

Victoria Swarovski kam am 16.08.1993 in Innsbruck zur Welt. Sie ist die Tochter von Alexandra und Paul Swarovski und hat eine jüngere Schwester. Schon in jungen Jahren interessierte sie sich eher für die Musik als für das berühmte Familienunternehmen. Im Alter von 16 Jahren begegnete Victoria Swarovski in einem Supermarkt zufällig Mario Barth und sang für ihn. Der Comedian lud sie daraufhin in seine Show ein. Ein voller Erfolg! Wenig später bekam Victoria ihren ersten Plattenvertrag bei Sony Music. Besonders cool: Für den Spielfilm „Die Chroniken von Narnia: Die Reise auf der Morgenröte“ sang Victoria den Titelsong „There’s a Place for Us“. Seit Ende 2010 ist sie mit dem Immobilieninvestor Werner Mürz zusammen. Am 20. Mai 2017 gaben die beiden sich das Ja-Wort.

Victoria Swarovski: Erfolgreiche Musikkarriere

Damals nannte sich die Sängerin noch Victoria S., weil sie ohne ihren berühmten Nachnamen erfolgreich sein wollte. Inzwischen tritt sie allerdings mit ihrem vollen Namen auf und steht total auf Glamour-Pop. Doch sie kann auch anders! 2014 arbeitete die hübsche Blondine mit dem deutschen Rapper Kay One zusammen. Ihr gemeinsamer Song „Beautiful“ war ein voller Erfolg!

Auch im TV ist sie gerne gesehen

Ihren ersten größeren Fernsehauftritt hatte Victoria Swarovski 2016 in der RTL Tanz-Show „Let’s Dance“. Dort bewies sie, dass sie nicht nur singen kann! Gemeinsam mit Tanzpartner Erich Klann gewann sie die neunte Staffel der Sendung. Kurz darauf bekam sie einen Platz in der Jury von „Das Supertalent“ angeboten und durfte an der Seite von Pop-Titan Dieter Bohlen und Bruce Darnell Platz nehmen. 2018 moderierte Victoria Swarovski erstmals an der Seite von Daniel Hartwich „Let’s Dance“. Auch 2019 wird sie wieder mit ihm auf der Bühne stehen.