Kathryn Crosby: Die Schauspielerin ist tot

Kathryn Crosby, die Witwe von US-Star Bing Crosby (†74), ist am vergangenen Freitag im Alter von 90 Jahren verstorben. Einem Bericht von "Variety" zufolge starb die Schauspielerin und Sängerin am 20. September eines natürlichen Todes in ihrem Haus in Hillsborough im US-Bundesstaat Kalifornien. Die Familie Crosby teilte dies über einen Sprecher mit. Kathryn Crosby hinterlässt drei Kinder und mehrere Enkelkinder.