Katie Holmes & Jamie Foxx: Traurige Liebes-News

Katie? Welche Katie? Der Freund der Schauspielerin macht lieber Party ohne sie...

Es waren die wohl schönsten Turtel-Fotos des Jahres, als Katie Holmes und Jamie Foxx vor rund drei Monaten zum ersten Mal Hand in Hand am Strand spazieren gingen – doch schon jetzt ist von Romantik keine Spur mehr! Denn obwohl die Schauspielerin und der 49-Jährige ihre Liebe nach fast vier Jahren Outing-Verbot von Katies Ex-Mann Tom Cruise endlich öffentlich ausleben dürften, wurden die beiden seither kein einziges Mal zusammen gesehen!

Warum steht Jamie nicht zu ihr?

Schlimmer noch: Während Katie derzeit ständig allein unterwegs ist und nicht gerade glücklich wirkt, hängt Jamie lieber mit anderen Frauen ab! Selbst auf dem roten Teppich wichtiger Veranstaltungen hat der „Django Unchained“-Star Katie nicht an seiner Seite und posiert stattdessen mit Ersatz-Begleitungen wie Schauspiel-Kollegin Olivia Munn. Auch in seiner Freizeit geht Jamie nie mit Katie vor die Tür, sondern vergnügt sich lieber mit Freundinnen wie Schauspielerin Kate Beckinsale.

Katie Holmes & Jamie Foxx haben Angst vor Tom Cruises Reaktion

Es macht beinahe den Eindruck, als wolle sich der Oscar-Gewinner nicht mit Katie zeigen. Steht er etwa nicht zu ihr? „Jamie sieht ihre Beziehung sehr locker. Dinge wie öffentliche Auftritte sind ihm nicht wichtig“, heißt es aus seinem Umfeld. Doch Katie dürfte das anders sehen – in ihrer Zeit mit Tom Cruise genoss sie auch regelmäßig gemeinsame Red-Carpet-Events, Dinner-Dates und Co. Schließlich will man seine Liebe ja auch ausleben und nicht nur verstecken.