Katja Burkard: Das ist der Grund für ihren wochenlangen Ausfall!

Die gute Nachricht: Katja Burkards Eingriff ist offenbar gut verlaufen. In einem inzwischen gelöschten Instagram-Post zeigte sie sich nach der OP im Krankenhausbett, mit einem bandagierten Fuß und sichtbar erleichtert: "Daumen rauf und quasi auch Zehen rauf. Bin heute am Meniskus operiert worden und sehr, sehr dankbar, dass das alles so gut klappt [hat]."