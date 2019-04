Katja Burkard: Nackt-Foto aufgetaucht!

Reddit this

Oh la la, Katja Burkard zeigt sich, wie Gott sie schuff! Und die Fans flippen aus....

ist seit über 20 Jahren bei "Punkt 12" zusehen. Immer perfekt geschminkt und schick angezogen. Jetzt zeigt sie sich von einer ganz anderen Seite...

Katja Burkard: Krankenhaus-Schock!

Katja Burkard zeigt sich nackt

In ihrem neusten Post, ziegt Katja Burkard nämlich ordentlich Haut. Sie posiert nackt in der Badewanne. Aber bevor die Fantasie bei einigen hier jetzt verrückt spielt: man sieht nur den Rücken der Moderatorin!

Die Fans sind trotzdem richtig begeistert. "Ein wunderschönes Foto, liebe Katja", "Frau Burkard, ein schöner Rücken kann auch entzücken" oder "Wunderschöner Nacken", überhäufen sie die mit Komplimenten.

Katja Burkard erntet aber auch Kritik

Doch wie soll es anders sein: Nicht alle sind von dem Schnappschuss begeistert. Einige üben auch Kritik an der 53-Jährigen. "Oh nein , nun sie auch noch mit diesen Wannenbilder. Schade", findet ein -Follower. Und ein anderer meint: "Was hat Sie zu diesem Foto bewogen? Es passt nicht zu Ihnen und Ihrem makellosen Image."

Doch diese Kommentare dürften der selbstbewussten Blondine herzlich egal sein...