Katja Burkard: Überraschende Hochzeit – jetzt zeigt sie ihr Kleid!

Auch wenn das Paar heute überglücklich ist, war nicht immer alles rosig. Vor einigen Jahren geriet die Beziehung in eine ernste Krise. 2022 trennten sich die beiden sogar vorübergehend, wie Burkard offen in Interviews und in ihrer Biografie erzählte. Sie sei damals "auf einem Ego-Trip" gewesen, während sich die alltäglichen Streitereien häuften. Doch das Paar fand wieder zueinander – nicht zuletzt, weil Hans Mahr "wie ein Löwe" um seine große Liebe kämpfte.