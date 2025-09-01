Katja Burkard: Überraschende Hochzeit – jetzt zeigt sie ihr Kleid!
RTL-Moderatorin Katja Burkard hat nach 28 Jahren "wilder Ehe" ihren Partner Hans Mahr geheiratet und begeistert ihre Fans jetzt mit dem ersten Foto im Brautkleid.
Hans Mahr und Katja Burkard bekamen endlich ihr großes Happy End.
© IMAGO / Manfred Siebinger
Lange haben Fans darauf gewartet, jetzt ist es offiziell: Katja Burkard (60) und ihr Partner Hans Mahr (76) haben sich nach fast drei Jahrzehnten Beziehung endlich das Ja-Wort gegeben. Die romantische Zeremonie fand im engsten Familienkreis vor der Himmelreich-Kapelle am Pogusch in Österreich statt – ein Ort, der für das Paar eine ganz besondere Bedeutung hat.
"Es war genau der richtige Zeitpunkt, der richtige Platz"
Die kleine Kapelle ist für die Familie Burkard-Mahr ein Platz voller Erinnerungen. Hier wurden bereits die beiden Töchter des Paares, Marie-Therese (24) und Katharina (18), getauft. Auch bei der Trauung standen die Kinder im Mittelpunkt: Sie waren gemeinsam mit Mahrs Söhnen Alexander (33) und Christof (29) nicht nur die einzigen Gäste, sondern gleichzeitig die Trauzeugen, die mit emotionalen Reden den Tag unvergesslich machten.
Katja Burkard schwärmt: "Unsere kleine Waldhochzeit war alles: romantisch, lustig, ernsthaft, fröhlich, voller Liebe, und wir haben damit auch unsere Patchworkfamilie noch mal gefeiert. Mit anderen Worten: Es war genau der richtige Zeitpunkt, der richtige Platz."
Katjas Brautkleid begeistert die Fans
Am Abend der Hochzeit überraschte die RTL-Moderatorin ihre über 224.000 Instagram-Fans mit einem ersten Hochzeitsfoto im weißen Neckholder-Kleid. Das schlichte, elegante Kleid mit offenem Rücken unterstrich Burkards Natürlichkeit – an ihrer Seite ihr frischgebackener Ehemann im schwarzen Anzug mit weißer Krawatte.
Unter dem Bild, das die beiden Arm in Arm zeigt, schrieb die Moderatorin schlicht: "Wir haben Ja gesagt und sind sehr glücklich." Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: Neben zahllosen Glückwünschen kommentierte ein Fan augenzwinkernd: "Wurde ja echt Zeit."
Eine Liebe mit Höhen und Tiefen
Auch wenn das Paar heute überglücklich ist, war nicht immer alles rosig. Vor einigen Jahren geriet die Beziehung in eine ernste Krise. 2022 trennten sich die beiden sogar vorübergehend, wie Burkard offen in Interviews und in ihrer Biografie erzählte. Sie sei damals "auf einem Ego-Trip" gewesen, während sich die alltäglichen Streitereien häuften. Doch das Paar fand wieder zueinander – nicht zuletzt, weil Hans Mahr "wie ein Löwe" um seine große Liebe kämpfte.
Heute ist klar: Diese Liebe hat alle Krisen überstanden. "Uns bringt nichts mehr auseinander", betont Katja Burkard glücklich. Nach 28 Jahren Partnerschaft gehen sie und Hans Mahr nun ganz offiziell als Mann und Frau durchs Leben!