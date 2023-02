Katja Krasavice: DSDS-Aus - Dieter Bohlen platzt endgültig der Kragen!

Angefangen hat alles mit dem Auftritt von Jill Lange. Die "Are you the One"-Kandidatin versuchte ihr Glück bei DSDS und kassierte vom Poptitan einen fiesen Spruch, der zu einen wahren Sexismus-Skandal ausartete. "Hast du irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?", kommentierte Dieter Jills Werdegang.

Katja Krasavice stellte sich auf die Seite von Jill - und das sieht der 68-Jährige natürlich alles andere als gerne! "Ich stehe dafür, dass eine Frau machen kann, was sie will. Das sind die Werte für die ich kämpfe und stehe. Und ich lasse keine Frau im selben Raum, vor mir, am selben Tisch, ‚slutshamen‘", erklärt sie jetzt via TikTok. Und sie geht noch weiter und betitelt den Poptian als "Narzissten" und "Lügner".

Wie "Bild" berichtet, soll Der Chef-Juror genug haben und RTL mehrfach darum gebeten haben, Katja aus den Live-Shows zu werfen. "Dieter möchte verhindern, in den Live-Shows von Katja angegriffen zu werden. Das könne man ja nicht rausschneiden", so ein Produktionsmitarbeiter. Doch darauf lässt sich der Sender nicht ein. "Die DSDS-Live-Shows starten erst im April. Da bleibt noch genug Zeit, um persönliche Streitigkeiten beizulegen", erklärt der Sender gegenüber "Bild".

