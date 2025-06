Katja Krasavice: Nach Alkoholfahrt – sie erhebt schwere Vorwürfe gegen die Polizei

Nach der Kontrolle wandte sich Krasavice mit einer brisanten Enthüllung auf TikTok an ihre Community: Sie habe eine Sprachnachricht von einem angeblichen Polizisten erhalten. Dieser habe sich mit ihr treffen wollen und behauptet, bei der Kontrolle anwesend gewesen zu sein. In der Nachricht sagt er, seine Kollegen hätten in dem Fall "übertrieben".