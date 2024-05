Katy Karrenbauer: Bewegendes Geständnis! "Viele wussten, wie schlecht es mir ging."

Jeden Abend saß die ­gebürtige Duisburgerin in der ­Kneipe und genehmigte sich einen Drink nach dem anderen. Am Ende war sie so betrunken, dass sie nicht mehr wusste, wie sie nach Hause kommen sollte. ­"Viele wussten, wie schlecht es mir ging", erzählt Karrenbauer. Aber keiner hat ihr geholfen ...

Von der Sucht konnte sich die 61-Jährige erst selbst befreien, als "Menschen starben. Menschen, die mich brauchten", gesteht Karrenbauer. Innerhalb eines Jahres habe sie fünf gute Freunde an Krebs verloren. "Meine Freundin Renate war erst 46", erinnert sie sich. Als Renate schließlich ins Hospiz musste, begleitete ­Katy sie bis zum Tod. Auch ihren ­anderen Freunden stand sie bis zum letzten Atemzug bei.

In dieser Zeit wurde ihr bewusst, wie dankbar sie sein muss. "Mir ist klar geworden, ich möchte dieses Leben echt gerne leben." Also hörte sie mit dem Trinken auf. So traurig die Umstände auch waren, die Schicksalsschläge halfen ihr, von der Sucht loszukommen.

