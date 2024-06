Katy Karrenbauer: Leichtsinnig! Sie raucht trotz Schlaganfall weiter

Ruhe und eine gesunde Lebensweise – nach einem Schlaganfall sind dies die wichtigsten Faktoren für eine schnelle Genesung. Der "Hinter Gittern"-Star will davon jedoch nichts wissen: "Ich war immer starke Raucherin und möchte auch jetzt nicht darauf verzichten", sagt sie trotzig. Eine Verstopfung der Halsschlagader führte zu dem plötzlichen Hirninfarkt – die Wahrscheinlichkeit, dass übermäßiger Nikotin-Konsum die Ursache dafür war, ist hoch. Nur durch einen Zufall, wurde der Schlaganfall festgestellt: Als Katy mit ihrem Vater die Klinik aufsuchte, fragte sie beiläufig den Arzt, was ihre Lähmungserscheinungen im Arm bedeuten könnten. Kurz darauf wurde sie an der Halsschlagader operiert – Rettung in letzter Sekunde, bevor ein zweiter Infarkt sie noch weiter geschädigt hätte! "Ich hatte großes Glück, dass die Verkalkung rechtzeitig erkannt wurde", ist Katy sich bewusst.

30 bis 40 Glimmstängel pro Tag paffte die Schauspielerin bis zu dem Vorfall weg. "Ich möchte runter auf zehn", sagt sie jetzt. Ganz aufhören aber kommt nicht infrage: "Ich habe außer dem Rauchen keine Laster, außer dass ich mich zu viel um andere kümmere und zu wenig um mich selbst", redet sie sich die Situation schön. Eine sechs Zentimeter lange OP-Narbe am Hals wird sie auf ewig daran erinnern, was passiert ist. Katy: "Wenn ich das Leben betrachte, sehe ich Narben an uns allen. Sie sind manchmal äußerlich sichtbar, oder wir tragen sie in uns. Deshalb werde ich mit meiner Narbe leben können, weil ich leben darf und das Leben so sehr liebe!" Aus Liebe zum Leben sollte dennoch besser auf ihre Gesundheit achten!

Katy Karrenbauer: Lebensretterin an der Bushaltestelle! Die ganze Geschichte gibt es im VIDEO: