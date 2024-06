Katy Karrenbauer: OP nach Schlaganfall! Jetzt meldet sie sich zurück

In einem Video auf Instagram meldet sich die 61-Jährige bei ihren Fans: "Hallo ihr Lieben! Ja, ich bin raus aus dem Krankenhaus. Bin noch ein bisschen schlapp und wollte nur sagen, ich bin wieder zu Hause. Es hat mich so berührt, dass ich hier in meine Wohnung kommen durfte und alles andere erzähle ich euch vielleicht später oder morgen, wenn ich nicht so müde bin", sagt Katy und schreibt: "Ich bin wieder zu Hause, unfassbar dankbar, müde und glücklich" zu dem Video.