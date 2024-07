Katy Perry: Sextape-Skandal! Wurde sie heimlich beim Sex gefilmt?

Katy Perry (39) dürfte derzeit schlecht schlafen, denn womöglich droht ihr eine peinliche Enthüllung mit höchst intimem Inhalt! Warum? Weil ihr Ex-Lover offenbar gerne sehr private Filmchen dreht – und diese später öffentlich macht ... Im Jahr 2014 hatte Katy eine kurze Liaison mit Star-DJ Diplo (echter Name: Wesley Pentz). Und der hat jetzt Ärger am Hals: Eine andere Ex-Freundin hat den Grammy-Gewinner verklagt, weil er sie beim Sex gefilmt und das brisante Material ohne ihre Zustimmung an Freunde verschickt haben soll – via Snapchat!