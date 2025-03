Katy Perry: Überraschung mit "Baby Bangs" auf der Vanity Fair Oscar-Party

Der Micropony sorgt für großes Aufsehen, da er eine mutige Weiterentwicklung des klassischen Ponys ist. "Baby Bangs" bieten jedoch eine moderne Möglichkeit, das Gesicht markant zu umrahmen und die Augen in den Vordergrund zu stellen, was sie besonders für trendbewusste Fashion-Enthusiasten attraktiv macht. Durch einen fransigen Schnitt kann man sich easy vom klassischen gradlinigen Micropony lösen, der schnell an Sci-Fi erinnert. Besonders geeignet ist der Look für Damen mit runden oder ovalen Gesichtern, da durch das Freilegen der Stirn das Gesicht optisch verlängert wird und damit schmaler wirkt.