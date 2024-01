Kay Bernstein: Der Hertha-Präsident (†43) ist gestorben! Was war die Todesursache?

Traurige Nachrichten vom Hertha BSC! Der Fußballverein hat den Tod von Präsident Kay Bernstein (†43) mitgeteilt. "Hertha BSC trauert um Kay Bernstein. Am heutigen Dienstag hat Hertha BSC die furchtbare Nachricht erhalten, dass Präsident Kay Bernstein im Alter von 43 Jahren unerwartet verstorben ist. Der gesamte Verein, seine Gremien und Mitarbeitenden sind fassungslos und zutiefst bestürzt", heißt es in einem offiziellen X-Post. "Die Hertha-Familie trauert mit Kays Hinterbliebenen und ist in dieser schweren Zeit in Gedanken bei seiner Familie, seinen Freunden und Wegbegleitern."