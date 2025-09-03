Kein Muskelberg mehr! Dwayne "The Rock" Johnson krass verändert
Dwayne "The Rock" Johnson sorgt mit einem völlig neuen Auftritt für Gesprächsstoff. Der einstige Muskelberg zeigt sich ungewohnt schlank und verrät die Hintergründe seiner radikalen Veränderung.
Dwayne Johnson sieht so nicht mehr aus!
© IMAGO / Avalon.red
Auf dem roten Teppich der Filmfestspiele von Venedig staunten Fans und Fotografen gleichermaßen: Dwayne "The Rock" Johnson (53) präsentierte sich ungewohnt schlank und damit anders, als man den Hollywood-Star bislang kannte.
Dwayne Johnson deutlich schlanker: Reaktionen in den sozialen Medien
In den sozialen Netzwerken brach sofort eine Welle an Kommentaren los. Ein Nutzer scherzte: "Aus Fels wird Kiesel", andere spekulierten über mögliche gesundheitliche Probleme. Doch es gab auch Lob: Viele finden, Johnson sehe nun gesünder aus – passend für einen 53-Jährigen, der jahrzehntelang als XXL-Muskelturm galt.
Radikale Transformation dank neuem Film?
Natürlich lag die Vermutung nahe, dass die Gewichtsabnahme mit seiner neuen Rolle zusammenhängt. In "The Smashing Machine" (Kinostart: 2. Oktober) verkörpert Johnson die UFC-Legende Mark Kerr, bekannt für brutale Kämpfe, Verletzungen und private Krisen. Auf der Leinwand wirkt Johnson durch Maske und filmische Effekte weiterhin massig. Doch die Aufnahmen aus Venedig zeigen: Die Veränderung ist echt – rund 28 Kilo soll er verloren haben.
Mehr als nur ein Rollenwechsel
Für Johnson steht der neue Look sinnbildlich für einen künstlerischen Neustart. "Diese Transformation war etwas, das ich unbedingt machen wollte", erklärte er im "Hollywood Reporter". Er wolle nicht länger nur der Action-Garant sein, sondern vielschichtigere Rollen übernehmen. Unterstützung bekam er dabei von Co-Star Emily Blunt: "Diese Veränderung hätte ohne meine beste Freundin, die mich unterstützt und ermutigt hat, nicht stattfinden können."
Neue Ernährung, neues Leben
Ein zentrales Element der Umstellung: die Ernährung. Laut "Times of India" hat Johnson seine früher extrem kalorienreiche Diät umgestellt – hin zu einer proteinreichen, zuckerarmen Kost, die sein Training unterstützt. Hintergrund ist auch ein gesundheitlicher Rückschlag: 2024 litt Johnson an schweren Darmproblemen, die durch Antibiotikagaben verursacht wurden. Erst mithilfe von Probiotika und speziellen Shakes fand er zurück ins Gleichgewicht.
Mit seiner Transformation zeigt Johnson, dass er nicht nur äußerlich, sondern auch beruflich neue Wege gehen will – weg vom unerschütterlichen Muskelberg, hin zu einem vielseitigen Charakterdarsteller.