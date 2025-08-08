Kelly Clarkson: Mit 48! Der Vater ihrer Kinder ist tot
Er war die Liebe ihres Lebens, nun trauert Kelly Clarkson um ihren Ex und den Vater ihrer Kinder Brandon Blackstock.
Kelly Clarkson und Brandon Blackstock posieren hier 2020 auf dem roten Teppich.
© IMAGO / imagebroker
Kelly Clarkson ist in tiefer Trauer um ihren Ex-Mann Brandon Blackstock. Der Musikmanager ist im Alter von nur 48 Jahren gestorben.
Brandon Blackstock war schwer krank
Wie jetzt bekannt wird, litt der Musikmanager seit Jahren an Krebs. Ein Sprecher bestätigte nun die traurige Neuigkeit gegenüber "Page Six": "Brandon kämpfte mehr als drei Jahre mutig gegen den Krebs. Er ist friedlich im Kreis seiner Familie verstorben. Die Familie bittet um Privatsphäre in dieser schweren Zeit."
Kelly Clarkson am Mittwoch ihre Show in Las Vegas ab. Ein Schritt der ihr sicherlich schwer fiel, doch die Familie steht für die Sängerin immer an erster Stelle. Bei Instagram entschuldigte sie sich bei ihren Fans und schrieb sie traurig: "Normalerweise halte ich mein Privatleben aus der Öffentlichkeit, aber der Vater meiner Kinder ist krank, und ich muss jetzt voll und ganz für sie da sein."
Kelly Clarkson hat sich trotz Scheidung um ihren Ex gekümmert
Mit Brandon war die Musikerin von 2013 bis 2020 verheiratet. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder, River (11) und Remington (9). Nach der Trennung zofften sich die beiden um Unterhalt und Sorgerecht. Nach zwei Jahren konnten sie sich schließlich einigen. Kelly musste Brandon 200.000 Dollar Unterhalt im Monat zahlen, bekam aber die Hauptverantwortung für die Kinder.
Trotz Scheidung und bitterbösem Rosenkrieg, soll sich Kelly in den letzten Jahren um Brandon gekümmert haben und für ihn da gewesen sein. Trotz Trennung war er die Liebe ihres Lebens und der Vater ihrer Kinder. Für die beiden muss Kelly nun da sein.