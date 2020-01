Kelly Family: Dramatisches Aus! Jetzt explodiert das Pulverfass

Aus und vorbei! Nach ihrer Tour nimmt sich die Kelly Family erneut eine Auszeit vom Band-Dasein. Wird den Geschwistern alles zu viel oder steckt noch ein ganz anderer Grund dahinter?

„Ich muss da schon aufpassen“, verriet Angelo Kelly kürzlich im Interview. „Ich genieße sehr, was ich in den letzten Jahren mit meinen Geschwistern und meiner eigenen Familie machen durfte.“ Aber: „Trotzdem arbeite ich daran, dass es in Zukunft ruhiger wird.“ Wie die meisten seiner Geschwister hat er neben der großen Comeback-Tour noch andere Eisen im Feuer. Er tourt mit seinen fünf Kindern und Ehefrau Kira (41) durchs Land, außerdem hat er erst in den vergangenen Woche einen prestigeträchtigen -Job ergattert: Für die Kika-Sendung „Dein Song“ sitzt Angelo ab 12. Februar in der Jury. Ein echter Ritterschlag!

Die Kelly Family steht vor dem Aus

Aber eben auch ein weiterer Schritt in die Solo-Karriere, denn für die Kelly Family bleibt bei so vielen anderen Belastungen natürlich wenig Zeit. Bis Ende Februar tritt Angelo noch mit den anderen auf, dann soll bis auf Weiteres Schluss sein. „Danach werden wir als Kelly Family sicher erst mal zwei Jahre nicht auf Tour gehen.“

Lest auch: So geht es Barby Kelly wirklich

Aber ist Überlastung wirklich der einzige Grund für diese doch recht plötzlich verkündete Auszeit? Dass es unter den Geschwistern immer wieder zu Reibereien kommt, ist kein Geheimnis. Hat es womöglich hinter den Kulissen einmal zu oft gekracht? Für die Fans bleibt nur zu hoffen, dass es sich diesmal tatsächlich nur um eine kurze Auszeit handelt. Die letzte kreative Pause währte bekanntlich länger als zehn Jahre…

Im Video erfahrt ihr mehr über den großen Streit der :