Reddit this

Kerstin Ott: Erschreckend, was jetzt ans Licht kommt!

Traurige Neuigkeiten von Kerstin Ott! Die Sängerin wendet sich nun mit einer erschütternden Beichte an die Öffentlichkeit...

Eigentlich hat allen Grund zur Freude! Sie ist schließlich nicht nur mit ihrer Karriere auf der absoluten Überholspur, sondern hat auch privat ihr Familien-Glück gefunden. Doch jetzt das Traurige...

Sarah Lombardi: Stinksauer! Sie rastet öffentlich aus

Kerstin Ott schüttet ihr Herz aus

Wie Kerstin Ott jetzt berichtet, hat sie ein ganz schlimmes Eifersuchts-Problem. So erklärt sie bei "DAS!": "Das ist tagesformabhängig. Ja, das ist echt tagesformabhängig. Also ich glaube, manchmal geht man damit gut um und denkt sich so: 'Ja, die hättest du gerne, ist aber meine.' Und mal ist man einfach sauer, dass der sich das einfach da rausnimmt, die Frau anzubaggern." Autsch! Doch zum Glück, lässt sie sich ihren Familienalltag davon nicht kaputt machen!

Kerstin spricht über ihr Familienleben

"Wir haben zwei Kinder, zwei Mädchen, und drei Hunde, eine Katze und mittlerweile auch ein paar Fische im Teich draußen. Ja, bei uns ist immer Disco zu Hause. Also der eine hat irgendwie gerade was, dann ist das nächste Thema schon wieder auf dem Tisch. Und, ja, ich genieße das sehr", erklärt Kerstin weiter und zeigt dadurch, dass sie ein wenig Eifersucht so schnell nicht aus der Bahn wirft. Und davon abgesehen: Eifersucht belebt ja bekanntlich auch das Liebes-Leben...

Wow! Kerstin ist eine echte Power-Frau: