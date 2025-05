Kevin Kühnert: Die traurige Wahrheit über seinen Rücktritt

Als drei Männer in einer Straßenbahn darüber sprachen, ihn verprügeln zu wollen, habe der restliche Waggon geschwiegen. "Ich bin nicht aus der Politik ausgestiegen, weil ich Angst vor ein paar Neonazis habe. Sondern weil ich zunehmend Zweifel habe, was das Thema Wehrhaftigkeit betrifft", erklärt Kühnert seinen Rückzug. Trotz allem schließt er eine Rückkehr in die Politik nicht aus. "Ich bin nicht ausgestiegen, weil ich das alles lächerlich oder überflüssig fände", sagt er. Doch Kevin Kühnert, der seit einigen Jahren mit einem FDP-Mann liiert ist, braucht wieder ein Gefühl von Sicherheit. Nicht nur für sich – sondern auch für alle, die anders denken.