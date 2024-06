Kim Gloss: Hirntumor! Sie musste operiert werden

Eigentlich postet Kim Gloss täglich neue Beiträge für ihre Fans. Doch in den letzten Tagen ist es still um sie geworden. "Ihr Lieben, die letzte Zeit war es hier etwas still und dafür gibt es leider einen Grund", schreibt sie in ihrer Story. "Aufgrund eines Hirntumors musste ich am Kopf operiert werden. Ich habe die OP hinter mich gebracht und alles gut verlaufen. Jetzt ist es wichtig, sich zu schonen."

Für die Fans ein großer Schock. Sie wünschen Kim vor allem eines "Viel Liebe und Gesundheit!"