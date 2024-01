Kim Hnizdo: "Mein größter Gegner bin auf jeden Fall ich selbst."

Als ihren größten Gegner sieht sie sich übrigens selber! "Mein größter Gegner bin auf jeden Fall ich selbst. Turmspringen erfordert nicht nur körperliche Geschicklichkeit, sondern auch mentale Stärke, um Ängste und Unsicherheiten zu überwinden", erklärt sie. Ob sie am Ende auf dem Siegerpodest steht? Man darf gespannt sein. Auch auf das, was die Zukunft bringt!

Einen konkreten Plan hätte Kim dafür auf jeden Fall schon. Denn auf die Frage, in welcher Show sie sonst gerne einmal als Kandidatin teilnehmen würde, antwortet sie: "Ich würde super gerne mal bei 'Let’s Dance' mitmachen. Das wäre so unglaublich toll. Ich würde so gerne die ganzen Tänze lernen. Andere Formate finde ich auch spannend, aber am liebsten als Moderatorin." Wer weiß, vielleicht sehen wir sie also schon sehr bald beim Salsa, Tango oder Quickstep....

Nicht genug von Promi-News? Dann schaut auch bei WhatsApp vorbei. Hier geht's zum neuen WhatsApp Broadcast-Channel von InTouch Online!