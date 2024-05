Kim Virginia: Mit Waffe bedroht und ausgeraubt!

"Wenn irgendwas richtig, richtig Schlimmes passiert ist, kann ich da erstmal nicht drüber reden. Dass ich da überhaupt nochmal drüber rede, ist schon was Krasses", beginnt Kim sichtlich nervös in ihrer Instagram-Story. Bei einem gemeinsamen Trip nach Miami hatte Kims Freundin einen Mann kennengelernt, die beiden schrieben sich daraufhin tagelang, bis sie diesen dann schließlich zu sich und Kim einlud. Was da noch niemand wusste, diese Entscheidung sollte sich als ein riesiger Fehler herausstellen! Der Mann erschien mit einer Pistole bewaffnet und begann plötzlich damit, die Freundinnen zu bedrohen. "Auf jeden Fall kam der dann zu uns und hatte eine Waffe dabei und hat uns dann ausgeraubt, mit einer Waffe auf uns gerichtet", berichtet die 29-Jährige. Die beiden Frauen hätten daraufhin ihr gesamtes Geld und Kims Freundin ebenfalls ihren Schmuck an den Mann abgeben müssen. Dieser floh nach seiner Tat umgehend, doch zum Glück alarmierten die Freundinnen direkt die Polizei und der Täter konnte noch gefasst werden.

Folgen sollte sein Handeln dann jedoch trotzdem nicht haben. "Der Typ hat dann einfach behauptet, dass das eh seine Sachen sind, und das Geld hatte er auch schon vorher", erzählt Kim völlig ungläubig. Aufgrund von mangelnder Beweislage ließ die Polizei ihn dann auch schließlich laufen und die beiden Frauen völlig fassungslos zurück: "Er hat mehrere Tausend Euro abgeknöpft und Schmuck und so weiter und danach ist dann nichts passiert!" Kim verstehe nicht, wie den beiden Frauen so etwas passieren konnte, schließlich wären sie in einem gut gesichertem Haus mit Kameras untergekommen: "Wir dachten, wir wären da safe. Da denkt man natürlich, es kann nicht so viel Schlimmes passieren."

Mittlerweile befindet sich Kim schon wieder zu Hause in Deutschland und erklärt, dass sie jetzt erst einmal genug von Miami hat: "Das Kapitel Miami ist vorerst abgeschlossen. Ich habe offiziell meinen Wohnsitz in Miami nach Jahren aufgegeben. [...] mein Bauchgefühl sagt mir, es wird Zeit für ein neues Kapitel."

Wusstest ihr das schon über Kim Virginia?: