Kim Virginia: Nächster Schreck! Ihr Stiefvater wurde Opfer einer Messerattacke

Jetzt folgt bereits die nächste Hiobsbotschaft für Kim. Wie die 29-Jährige nun in einem emotionalen Video auf ihrem TikTok-Account öffentlich macht, wurde ihr Stiefvater am späten Dienstagabend (4. Juni) Opfer einer Messerattacke!

"Mein Stiefvater ist so die einzige Vaterfigur, die ich habe … und er wurde jetzt mit einem Messer angegriffen", schildert Kim unter Tränen. Zu der Tat und dem Zustand ihres Stiefvaters würde sie aktuell nichts Genaueres wissen, man hätte ihr allerdings von "mehreren Stichen" berichtet: "Ich weiß nicht, wie es ihm geht und ob er das Ganze gut überlebt hat."

Sobald Kim jedoch Neuigkeiten zum Gesundheitszustand ihres Stiefvaters habe, wolle sie das sofort mit ihren Follower:innen teilen. Diese stehen der 29-Jährigen jetzt bei und kommentieren fleißig unter dem Video. So schreibt ein User: "Kopf hoch, Maus. Er wird bald wieder gesund!". Ein weiterer kommentiert: "Gute Besserung für deinen Papa...das ist ja unfassbar", und ein anderer: "Viel Gesundheit an deinen Vater und viel Kraft an dich."

Wusstest ihr das schon über Kim Virginia?: