Kim Virginia & Twenty4Tim: Alles nur gelogen? SIE packt jetzt aus

Beim diesjährigen Bild-Renntag trifft "Promiflash" auf Anya Elsner (20), die das Kennenlernen der beiden in der letzten Staffel des Dschungelcamps aus nächster Nähe betrachten konnte. Zur angeblichen Beziehung zwischen Tim und Kim erklärt sie: "Ich glaube tatsächlich, dass das einfach nur ein bisschen für Aufmerksamkeit war – dass sie das so ein bisschen vorgetäuscht haben".

Ihrer Meinung nach würde Kim normalerweise immer eher nach großen und muskulösen Männern, wie Ex Mike Heiter (32), Ausschau halten. Eigenschaften, die Tim laut der ehemaligen Germany's Next Topmodel-Kandidatin "eigentlich nicht so wirklich" an den Tag bringt.

Wie es zwischen den beiden aktuell stehen würde, könnte Anya sich allerdings selbst nicht erklären. "Dass Kim ihm entfolgt ist, finde ich auch ein bisschen kurios. Es ist auf jeden Fall ganz durcheinander."

War die "Kennlernphase" zwischen Kim und Tim also alles nur ein Akt für mehr Aufmerksamkeit? Das werden wohl nur die Beiden selbst wissen. Wie bekannt wird, befinden sich Kim und Tim beide aktuell in Miami. Allerdings getrennt, stellt Letzterer jetzt so in seiner Instagram-Story klar: "Ich habe weder ein Hotel mit Kim, noch fliegen wir im selben Flugzeug. Ich habe auch tatsächlich keinen Kontakt aktuell zu ihr. Dass sie nach Miami fliegt, habe ich selbst erst vorgestern erfahren." Ein Treffen mit der 29-Jährigen würde er jedoch nicht ausschließen.

